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29 Ocak 2024 Pazartesi 10:45:00 - Güncelleme:29 Ocak 2024 Pazartesi 10:45:00

Drift atıp sosyal medyadan paylaşan kişiye 45 bin 900 lira ceza

Kaynak: AA

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İstanbul Üsküdar'da hafif ticari araçla drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü, trafik polisleri tarafından yakalandı. Sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanan E.M'ye 45 bin 900 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, 35 LHF 14 plakalı aracıyla Üçpınarlar Caddesi'nde "drift" yapan sürücünün görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlatıldı.

Sürücünün E.M. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen E.M'ye, "drift" yapmaktan 32 bin 233 lira, kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmaktan 690 lira ve sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araç kullanmaktan 12 bin 977 lira idari para cezası kesildi. Araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Etiketler : istanbul drift sosyal medya ceza
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