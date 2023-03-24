Dr. Enternasyonal: Amerika'dan Ukrayna'ya tüm dünya yardıma koştu

Sosyal medyada 'Dr. Enternasyonal' adıyla tanınan, Eko Uluslararası Yardım Derneği'nin (EIAO) kurucusu ve başkanı Dr. Nurettin Fırat, 6 Şubat depreminin ilk gününden bu yana sahada depremzedelerin yanında. Verdikleri sağlık hizmetlerinin yanında dünyanın dört bir yanından gönderilen yardımları da afetzedelere ulaştırdıklarını dile getiren Dr. Fırat, iki yeni proje hazırlığında olduğunu açıkladı.

'Yeryüzü doktoru' Dr. Nurettin Fırat, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'ya gönüllü olarak giden ilk doktorlardan biri. Daha önce de savaş altındaki birçok ülkede bulunan ve doktora ihtiyaç duyulan birçok yerde gönüllü olarak çalışan Dr. Fırat, 6 Şubat'ta meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından da soluğu memleketi Adıyaman'da aldı. Depremzedelere sağlık hizmeti veren Dr. Fırat, aynı zamanda kurucusu ve başkanı olduğu Eko Uluslararası Yardım Derneği (EIAO) ile bölgeye yardım malzemeleri de ulaştırdı.

ADIYAMAN'A İLK ULAŞAN EKİPLERDENİZ

İlk günden itibaren sahada olduğunu dile getiren Dr. Nurettin Fırat, "Son yüzyılın en büyük afetlerinden sayılan 6 Şubat depreminde Adıyaman'a ilk varan ekiplerdeniz. Arama kurtarma çalışmaları yaptık, yaralı vatandaşlarımızı tedavi ettik, gıda dağıtımında bulunduk ve evsiz kalanların barınma ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. İmkânlar dahilinde halkımızın yarasını sarmaya çabaladık" dedi.

KONTEYNER VE HİJYEN PROJELERİ

Farklı ülkelerden gönüllülerin de yardım göndermek için sıraya girdiğini anlatan Dr. Nurettin Fırat, dernek olarak iki yeni proje hazırladıklarını açıkladı: "Şu an iki proje başlattık. Bunlardan biri konteyner projesi. Diğeri ise çadır kentlerde hijyen sağlayacak bir sağlık projesi. Bu süreçte yardım eli uzatabilmek adına dünyanın birçok yerinden insanlar bize ulaştı. Farklı ülkelerden; Kıbrıs'tan, Amerika'dan, Rusya'dan, Ukrayna'dan, Çin'den, Avusturya'dan, Kanada'dan, Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinden dostlarımız, bizimle koordineli olarak yapabilecekleri çalışmaları ilettiler. Bundan sonraki süreçte de birlikte çalışacağız."

SOSYAL MEDYA İLE SESİMİZİ DÜNYA DUYDU

"Bu zor günleri hep beraber atlatacağız. Elimizden geleni en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz" diyen Dr. Nurettin Fırat, depremzedelere yardım eli uzatırken sosyal medyadan da büyük ölçüde faydalandıklarını sözlerine ekledi: "Hem Eko Uluslararası Yardım Derneği'nin kemik kadrosuna hem de sosyal medyamızı yöneten Seven's Design ekibine bu süreçteki çalışmalarından dolayı minnettarım. Seven's Design sosyal medya ekibi sesimizi dünyaya duyurdu, çok profesyonel bir şekilde çalıştılar, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz de bize destek verenlerin güvenlerini boşa çıkarmamaya çalışıyoruz. Gün dayanışma günü, daha güzel bir dünya için el ele diyoruz."