Dostluk yolu

Bedensel engeli nedeniyle yürüyemeyen 10 yaşındaki Efe'yi okuluna iki yıldır arkadaşları getirip götürüyor. Efe'yi sabah derse, öğlen yemeğe, çıkışta da güle oynaya eve götüren 3 arkadaş kurdukları iletişimle herkese örnek oluyor.

HEM UMUDU HEM DE DESTEKÇİSİ

Doğuştan bedensel engeli nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan 10 yaşındaki Efe Ziypak, üç yıl önce başladığı Şehit Üsteğmen Cem Nuri Başgül İlkokulu'na ilk yıl anne babasının yardımıyla gidip geldi. Sonrasında Tunahan Ensar Karatosun, Yusuf Emir Kacır ve Yiğit Akif Uzuner adlı üç arkadaş Efe'ye yol arkadaşı oldu. 3 arkadaş Efe'nin hem umudu, hem de en büyük destekçisi oldular.

AİLEDEN GÖREV DEVRALDILAR

Birinci sınıftayken oğlunu okula getirip götüren aileden görevi 3 arkadaş devralarak, 2 yıldır Efe'yi her gün okula getirip götürmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Sabah derse, öğlen yemeğe, çıkışta da arkadaşlarını güle oynaya eve götüren 3 arkadaş kurdukları iletişimle çevresindekilere örnek oluyorlar. Çocuklar, boş vakitlerinde de hep birlikte zaman geçirerek Efe'nin yanından bir an olsun ayrılmıyorlar.