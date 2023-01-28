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28 Ocak 2023 Cumartesi 14:00:00 - Güncelleme:28 Ocak 2023 Cumartesi 14:00:00

Dost veya müttefik ülkelere yardım limiti 100 milyon lira olarak belirlendi

Kaynak: TRT Haber

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İçişleri Bakanlığınca, dost veya müttefik devletlere, bu devletlerdeki kurum, kuruluşlara mal veya hizmetin hibesi, mübadelesi veya yardım olarak verilmesinde uygulanacak parasal limit 100 milyon lira olarak tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 3212 sayılı Kanun kapsamında 2023'de anlaşma akdedilmeksizin verilebilecek mal veya hizmetlerin parasal limiti ve cinsinin belirlenmesine ilişkin karar yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca, anlaşma akdedilmeksizin dost veya müttefik devletlere, bu devletlerde bulunan kamu veya özel nitelikteki kurum, kuruluşlara mal veya hizmetin hibesi, mübadelesi veya yardım olarak verilmesinde uygulanacak parasal limit 100 milyon lira olarak belirlendi.

Karar, 1 Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Karar ekinde, anlaşma akdedilmeksizin protokol (mutabakat zaptı) ile verilebilecek mal ve hizmetlerin cinsi şöyle belirlendi:

"Dışişleri Bakanlığınca uygun mütalaa verilmesi şartıyla, üçüncü ülkelere devri anlaşmalarla sınırlanmayan 5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silah Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun kapsamında yayımlanan kontrole tabi malzeme listesinde yer alan malzemeler, bunlara ait dokümanlar, yedek parçalar ile arıza tespit, danışmanlık bakım ve onarım hizmetleri.

Birinci sıra kapsamına girmeyen malzemeler ile bunların arıza tespit, danışmanlık bakım ve onarım hizmetleri.

Bilgi değişimini sağlayacak sistemlerin kurulması, bu sistemlerin arıza tespit danışmanlık, bakım ve onarım hizmetleri.

Süresi 20 haftayı aşmayan dost ve müttefik ülkelere verilecek eğitimler (iaşe ve ibate giderleri dahil).

Her türlü hava meydanı ve liman hizmetleri."

Etiketler : içişleri bakanlığı destek ödemesi resmi gazete
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