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15 Şubat 2024 Perşembe 16:57:00 - Güncelleme:15 Şubat 2024 Perşembe 16:57:00

Dost ülkeden doğalgaz mesajı: Türkiye'siz mümkün değil

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Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Bakan Fidan ile ortak basın toplantısında konuştu. Doğalgaz tedarikinin Türkiye'siz mümkün olmadığını vurgulayan Szijjarto, "Türkiye bu konuda en güvenilir ve en öngörülebilir transit ortağımızdır" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Szijjarto yaptığı açıklamada, "Bizim için doğal gaz tedariki Türkiye'siz mümkün değildir. Türkiye bu konuda en güvenilir ve en öngörülebilir transit ortağımızdır." dedi.

Macaristan ve Avrupa güvenliği açısından Türkiye'nin anahtar role sahip bir ülke olduğunu belirten Szijjarto, "Bugün Avrupa, Avrupa Birliği (AB) önünde yığılan zorlukları Türkiye ile işbirliği olmadan bu zorluklarla mücadelede baş edemeyiz." diye konuştu.

Szijjarto, bunun enerji güvenliği ve ekonomi güvenliği konuları için de geçerli olduğunu kaydederek, AB'nin Türkiye'ye, Türkiye ile işbirliğine ihtiyacı olduğunu vurguladı.

"Yasa dışı göçmenlerin Avrupa'ya ulaşmasını engelleyemezsek, Avrupa'yı kaybedeceğiz, biz bunu istemiyoruz" ifadesini kullanan Szijjarto, bunun için sürekli olarak yasa dışı göç baskısına karşı Türkiye'yi desteklediğini aktardı.

Szijjarto, enerji güvenliği hakkında, "Bizim için doğal gaz tedariki Türkiye'siz mümkün değildir, Türkiye en önemli ülke bu konuda, en güvenli, en güvenilir ve en öngörülebilir transit ortağımızdır, Macar doğal gazının tedarikinin sağlanmasında." ifadelerini kullandı.

Bakan Szijjarto, Macaristan'ın enerji güvenliğine katkıda bulunduğu için Türkiye'ye teşekkür etti.

Etiketler : Türkiye Macaristan Doğalgaz
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