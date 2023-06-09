Dönüşümde kaprise izin yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan kentsel dönüşümle ilgili, "Kararlı adımlar atacağız. Böylesi bir konuda tamahkarlığa izin vermeyeceğiz. Gözünü para hırsı bürüyenlerin kaprislerine boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı ile katıldığı 9 millet bahçesinin açılış töreninde konuştu. Kentsel dönüşümde kararlılık vurgusu yapan ve vatandaşa çağrıda bulunan Erdoğan, "Daha kararlı adımlar atacağız. Böylesi bir konuda tamahkarlığa izin vermeyeceğiz. Gözünü para hırsı bürüyenlerin kaprislerine boyun eğmeyeceğiz. Ne gerekiyorsa bu meseleyi çözeceğiz. Binanız depreme dayanıklı değilse dönüşüm süreceğini başlatın, afet kapınızı çalmadan siz tedbirinizi alın" dedi.

81 İLDE YEŞİL ALANLAR

Cumhuriyetimizin 100. yılında 81 ilde 81 milyon metrekare yeşil alan kazandırmanın ehemmiyeti anlaşılmış oldu. Millet bahçeleri sayısını 500 olarak güncelledik. 21 buçuk milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçelerimizi hizmete aldık.

DÖNÜŞÜMÜ BAŞLATIN

137 millet bahçemizin yapımı devam ediyor. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi dünyanın en gözde parkları arasında yer alacak. 500 millet bahçemizin tamamı bitince 81 vilayetimizin çehresi değişecek. Bize düşen çevrecilik adına siyasi ajandalarını dayatmaya çalışanlara boyun eğmeden geleceğe nefes olmaktır. Millet bahçelerimizde yeşil vahalar oluşturmaktır. Bizden önceki 60 yılda yapılan ağaçlandırmanın 1 buçuk katını 21 yıla sığdırdık. 60 milyon fidanı vatan toprağı ile buluşturduk. 81 vilayetimizin her birini yeşil hale getirene kadar durmadan çalışacağız. 6 Şubat depreminin bizlere hatırlattığı hususlardan biri de sağlam binalar inşa etmemiz gerektiğidir. Son yıllarda inşa edilen hastane, kamu binaları başarılı sınav verdi. Ülkemizin yapı stokunu bu standartlar altına düşürmeyeceğiz.

ALANIN TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ 1 MİLYON 466 BİN METREKARE

Adıyaman Millet Bahçesi 505 bin metrekare, Afyon Millet Bahçesi 125 bin, Adana Aladağ Bahçesi 200 bin, Sivas Bahçesi 158 bin, Erzincan Tercan Bahçesi 52 bin metrekare olmak üzere millet bahçeleri 1 milyon 466 bin metrekare büyüklüğe sahip.

BU MESELEYİ ÇÖZECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu meseleyi çözeceğiz. Yarısı bizden kampanyasına dönük ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz. Binanız depreme dayanıklı değilse dönüşüm süreceğini başlatın, afet kapınızı çalmadan siz tedbirinizi alın" dedi. En yakın zamanda deprem illerini yeniden dolaşacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer illerdeki vatandaşlara da depremzedelere destekleri için teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatlarını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

MGK'DA TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU

Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Erdoğan'ın başkanlığında yeni üyeleriyle ilk kez toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrası yayımlanan bildiride, "Türkiye Cumhuriyeti'nin geride bıraktığımız yüzyılda karşı karşıya kaldığı sınamaların, milletimizin demokrasiye olan inancı ile istiklal ve istikbal mücadelesindeki azmini keskinleştirirken devletimizin temellerini daha da sağlamlaştırdığı belirtilmiş; Türkiye yüzyılının başlangıcı olan yeni dönemde de ülkemizin güvenliğini, huzurunu ve refahını sağlamaya yönelik adımların aynı kararlılıkla atılmasına devam edileceği vurgulanmıştır" denildi.

PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulduğu belirtilen bildiride, Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazası ile kalıcı barışın tesisinin terör örgütlerinden temizlenmesi ile mümkün olacağı belirtildi.

SURİYE'YE GÖNÜLLÜ DÖNÜŞ

Çatışmalardan kaçan Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde yurtlarına dönerek hayatlarını idame ettirebilmesi için gösterilen gayretlere katkı sağlayacak uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekildiği belirtilen bildiride, "Kosova'da artan gerilimin, bölgedeki hassas dengeleri bozabilecek bir krize dönüşmesine fırsat verilmemesi maksadıyla diyalog ve istişare süreçleri devam ederken ülkemiz tarafından bölgeye verilen desteğin önemi vurgulanmıştır" denildi.

UKRAYNA'DA BARIŞ ÇABASI

Bildiride, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın riskleri artıran etkileri üzerinde durulduğu Türkiye'nin, barış görüşmelerine başlanması ve küresel gıda güvenliğinin sağlanması çabalarına katkı sunmaya devam edeceği belirtildi.

KAFKASYA VE SUDAN

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki diyalog sürecinde kaydedilen ilerlemeden memnuniyet duyulduğu ifade edilen bildiride; "Hakkaniyete uygun bir çözümün hem Kafkasya'da kalıcı barışın tesisine esas teşkil edeceği hem de küresel istikrara önemli katkılar sağlayacağına işaret edilmiştir. Türkiye'nin Sudan'da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm çabalara da bundan sonra da her türlü desteği vermeye hazır olduğunun altı çizilmiştir" ifadelerine yer verildi.