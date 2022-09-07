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07 Eylül 2022 Çarşamba 00:28:00 - Güncelleme:07 Eylül 2022 Çarşamba 00:35:00

Domatesin ihracatı izne bağlandı

Kaynak: AA

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Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile domates, ihracı kayda bağlı mallar listesine eklendi. Domates ihracı, Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinle yapılabilecek.

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş), İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne eklendi.

Bu kapsamda domates ihracatı için Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması gerekecek.

Etiketler : domates ihracat izin bakanlık
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