Dolmabahçe'de kritik güvenlik zirvesi... Başkan Erdoğan başkanlığındaki toplantı sona erdi
Başkan Erdoğan başkanlığında düzenlenen güvenlik toplantısı sona erdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen güvenlik toplantısı sona erdi.
Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç katıldı.
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