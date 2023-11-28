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Dokuzuncu uçuş testi başarıyla tamamlandı: BAYRAKTAR TB3 hızla yükseliyor
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28 Kasım 2023 Salı 19:43:00 - Güncelleme:28 Kasım 2023 Salı 19:43:00

Dokuzuncu uçuş testi başarıyla tamamlandı: BAYRAKTAR TB3 hızla yükseliyor

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BAYKAR Yönetyim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli insansız hava aracı (İHA) BAYRAKTAR TB3'ün dokuzuncu uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.

Selçuk Bayraktar, yerli ve milli insansız hava aracı (İHA) BAYRAKTAR TB3'ün dokuzuncu uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

BayraktarTB3 20.000 feet yüksekliğe çıktığı 9. uçuş testini de başarıyla tamamladı.

Orta İrtifa Testi-3

Etiketler : Bayraktar TB3 İHA uçuş testi selçuk bayraktar
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