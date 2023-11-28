Dokuzuncu uçuş testi başarıyla tamamlandı: BAYRAKTAR TB3 hızla yükseliyor
BAYKAR Yönetyim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli insansız hava aracı (İHA) BAYRAKTAR TB3'ün dokuzuncu uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.
Selçuk Bayraktar, yerli ve milli insansız hava aracı (İHA) BAYRAKTAR TB3'ün dokuzuncu uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.
Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
BayraktarTB3 20.000 feet yüksekliğe çıktığı 9. uçuş testini de başarıyla tamamladı.
Orta İrtifa Testi-3
#BayraktarTB3 20.000 feet yüksekliğe çıktığı 9. uçuş testini de başarıyla tamamladı. ✈️⚓️��#BayraktarTB3 successfully completed its 9th flight test, reaching 20,000 feet. ✈️⚓️��— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) November 28, 2023
Orta İrtifa Testi-3
Medium-Altitude Test-3#MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/Uphn0G8Omh
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