Dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
Kaynak: AKŞAM GAZETESİ
Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona havale edildi. Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle: "HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz, HDP'li vekiller Hakkı Saruhan Oluç, Dersim Dağ, Dirayet Dilan Taşdemir, Pero Dundar, Alican Önlü, Kemal Peköz, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Ömer Öcalan, Hasan Özgüneş, Berdan Öztürk, Hüseyin Kaçmaz, Tuma Çelik, Ebrü Günay, Nuran İmir, Murat Sarısaç, Nusrettin Maçin, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt."
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