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25 Mart 2022 Cuma 07:19:00 - Güncelleme:25 Mart 2022 Cuma 07:19:00

Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Güzel hakkında 'yakalama kararı' çıkarıldı

Kaynak: AA

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Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve TBMM tarafından yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel için harekete geçti.

Başsavcılık, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçlamasıyla iki ayrı dosyası bulunan şüpheli Güzel hakkında sulh ceza hakimliğinden "yakalama kararı" çıkarılmasını talep etti.

Talebi yerinde gören hakimlik, Güzel hakkında yakalama emri çıkardı.

Teröristle fotoğrafları basına yansımıştı

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde, HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilmişti.

TBMM Genel Kurulunda, Semra Güzel hakkında hazırlanan dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin iki rapor ele alınmış, yapılan her iki oylamada dokunulmazlığın kaldırılması kararlaştırılmıştı.

Etiketler : Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı TBMM Genel Kurulunda Semra Güzel
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