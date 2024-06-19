Zaferle sonuçlanan ilk adımlarını attı

Züleyha Bingöl talihsiz kazayı geçirdiğinde sadece 26 yaşındaydı. 2009 yılında Erzurum'da evinin pencerelerini silerken bir anda dengesini kaybedip düştü. Felç geçiren ve doktorların "artık yürüyemezsin" dedikleri 2 çocuk annesi Züleyha Bingöl pes etmedi. Hem azmi hem de gördüğü tedavi sonucunda 15 yıl sonra ilk adımlarını attı.

Züleyha Bingöl, filmlere konu olacak ayağa kalkma mücadelesi için yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanıyor:

"2009 yılında geçirmiş olduğum kaza sonrası omurilik hasarı aldım. Yaklaşık 15 yıldır tekerlekli sandalyede hayatımı devam ettiriyorum. Uzun soluklu ameliyatlar, tedavi süreçleri geçirdim. Yürüme yetimi kaybetmiş olmak tabii ki hem psikolojik anlamda hem fiziksel anlamda çok zor. Bu süreçte mücadeleyi bırakmamak tedaviyle, farklı alanlarda uğraşılarla hayatta tutunmak gerekiyor. Ben de bu şekilde hayatın içinde var olmak için uğraşımı sürdürüyorum. Zaman zaman tedavime ara vermek zorunda kaldım. Şimdi evime yakın olan merkezde yeniden tedaviye başladım. Sporcu olduğum için burada hem fiziki tedavimi yapıyorum hem de kendimi güçlendiriyorum. Çok yorucu bir süreç ama benim yorulmaya hakkım yok. Çünkü böyle olmazsam kaybolup gideceğimi düşünüyorum. Ben bir anneyim. Çocuklarım için de ayakta durmam gerekiyor. Onlar için de bu mücadeleyi veriyorum. Spor benim için hayata açılan bir pencere olmuştu. Tedavi sürecinde geçirdiğimiz ameliyatlar sonrası doktorum, 'Bir daha asla yürüyemeyeceksin, hatta oturamayacaksın' demişti. İnsan isteyince bir şeyleri gerçekten Allah da yardım ediyor. Allah kapıların en güzelini, hayırlısını açandır. Bu konuda hepimiz inanmış insanlarız. Çalışmak, uğraşmak lazım. Ben de çok çalıştım, çok uğraştım. Mücadeleyi hiç bırakmadım. Yürüteçlerle, ortezlerle adımlamaya başladım. Hayat çok güzel. Hayat bizlere sunulmuş bir armağan. Hayattan vazgeçmemek pes etmemek lazım.

'YENİDEN AYAKTA OLDUĞUM İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM'

"Size ilk adımımı şöyle anlatayım. Adımımı sanki bir boşluğa atar gibiyim. Çünkü biz omurilik felçliler, belden aşağı vücudumuzu hissetmiyoruz ve hareketlerimiz yok denecek kadar zayıf. Aslında adım atıyorsunuz ama normal bir adım değil bu. Yani boşluğa adım atar gibi. Ama hayatta olmak, yeniden sizinle böyle yan yana aynı hizadan bakmak gerçekten çok güzel bir duygu. Yeniden ayakta olduğum için çok heyecanlıyım. 'Hiç yürüyemezsin' denmesine rağmen ayakta durabilmek bile bence çok büyük bir başarı. 'Oturamaz' denilen Züleyha şimdi ayakta size röportaj veriyor."

"Evlerinden çıkmak istemeyen, kendilerini evlerine kapatmış olan engelli bireylere de bir çağrım var. Ben bu mücadeleyi verebiliyorsam onlar da verebilir. Ben bazı şeyleri yapabiliyorsam, bu mücadeleye verebiliyorsam onlar da verebilirler. Evlerinde hapis olmuş engelli arkadaşlar da bunu başarabilir."