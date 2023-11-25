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25 Kasım 2023 Cumartesi 20:05:00 - Güncelleme:25 Kasım 2023 Cumartesi 20:05:00

Doktorlar Gazze'deki katliamı "Sessiz Yürüyüş" ile protesto etti

Kaynak: AA

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İstanbul'da çeşitli hastanelerde görev yapan doktor, sağlık çalışanı ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla giydikleri kanlı önlüklerle sessiz yürüyüş düzenledi.

Fatih Çemberlitaş'taki II. Abdülhamid Han Türbesi'nde toplanan grup, ellerinde Filistin ve Türk bayrağı taşıyıp kanlı önlükler giyerek Sultanahmet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada, grup adına basın açıklamasını okuyan doktor Murat Can Çelik, 7 Ekim'de başlayan saldırıların artık şiddetlenen çatışmalarla birlikte katliama dönüştüğünü söyledi.

Çelik, "Hastaneler, hastalar, doktorlar ve sağlık çalışanları gibi en insani unsurlar bile saldırı altındayken, işte biz hekimlere, sağlıkçılara büyük sorumluluk düşmektedir. Biliyoruz ki hiçbir din, ırk yahut siyasi görüş hastanelerin, hekimlerin, çocukların bombalanmasını, sağlık hakkına ulaşımın engellenmesini onaylamaz, aksine buna karşı çıkar. Nitekim uluslararası hukuka göre de bu açık bir savaş suçudur." ifadelerini kullandı.

Her hafta aynı saatte yürüyüşlerini tekrarlayacaklarını belirten Çelik, "Kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sindirilmeyeceğiz. Sabırla ve azimle hekimler olarak zulme karşı dur diye haykıranlar olacağız." diye konuştu.

Etiketler : istanbul doktorlar gaza saldırısı sessiz yürüyüş
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