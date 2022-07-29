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29 Temmuz 2022 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2022 Cuma 08:30:00

Doğum yapmak idrar kaçırma sorununu tetikler

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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Tolgay Tuyan İlhan, "Stres tipi idrar kaçırma öksürme, hapşırma, gülme, aniden ayağa kalkma, ağır bir şey kaldırma sonrasında gerçekleşir. Stres kavramı karın içi basıncındaki değişmeyi ifade eder. Stres tipi idrar kaçırmalar, mesaneye destek olan ya da idrarın boşalmasını düzenleyen kas ve dokuların zamanla zayıflaması sonucunda oluşur. En büyük risk faktörleri doğum yapmak ve menopozdur" dedi.

İdrar kaçırma sorunun günümüzde özellikle kadınların kâbusu haline geldiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Tolgay Tuyan İlhan, "Stres tipi idrar kaçırma öksürme, hapşırma, gülme, aniden ayağa kalkma, ağır bir şey kaldırma sonrasında gerçekleşir. Stres kavramı karın içi basıncındaki değişmeyi ifade eder. Stres tipi idrar kaçırmalar, mesaneye destek olan ya da idrarın boşalmasını düzenleyen kas ve dokuların zamanla zayıflaması sonucunda oluşur. En büyük risk faktörleri doğum yapmak ve menopozdur" dedi. Genellikle stres tipi idrar kaçırmada cerrahi müdahalede bulunduklarını ifade eden Doç. Dr. İlhan şu bilgileri paylaştı: "Sıkışma tipi idrar kaçırma için ilaç tedavisi uygulayabiliyoruz. Stresi tipi idrar kaçırmada ana problem, idrar kesesinin boynunun fazla hareket etmesi oluyor veya idrar kesesinin boynunda yer alan idrarı tutan bir oluşumun yetersizliğinden kaynaklanabiliyor. Öncelikle bunlardan hangisinden kaynaklandığını bulmak gerekiyor çünkü tedavilerde farklılık karşımıza çıkıyor. Aynı fıtık cerrahisinde kullanılan yamalar gibi bir yama kullanılır. Mesane boynunu yukarı kaldırarak desteklenmesi sağlanıyor."

Etiketler : DOĞUM YAPMAK İDRAR KAÇIRMA SORUNUNU TETİKLEYEBİLİR idrar kaçırma doğum
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