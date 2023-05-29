Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerde kuvvetli sağanak bekleniyor
Kaynak: AA
Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Elazığ ve Tunceli'de öğle saatlerinden itibaren yerel gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Elazığ ve Tunceli'de, öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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