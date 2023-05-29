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29 Mayıs 2023 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 11:30:00

Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerde kuvvetli sağanak bekleniyor

Kaynak: AA

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Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Elazığ ve Tunceli'de öğle saatlerinden itibaren yerel gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Elazığ ve Tunceli'de, öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Etiketler : meteoroloji doğu güneydoğu sağanak yağış
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