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19 Haziran 2023 Pazartesi 15:15:00 - Güncelleme:19 Haziran 2023 Pazartesi 15:15:00

Doğu ve Batı Karadeniz ile Marmara'nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor

Kaynak: AA

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Doğu ve Batı Karadeniz ile Marmara'nın doğusunda kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden sonra Giresun çevreleri ile Trabzon'un batısında kuvvetli, Trabzon'un iç ve doğusu ile Rize ve Artvin'de yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Ayrıca bu gece saatlerinden itibaren Kocaeli, Bolu, Karabük ve Kastamonu'da kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kuzeybatısında yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Etiketler : marmara doğu karadeniz batı karadeniz yağış meteoroloji
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