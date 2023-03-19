Doğu Türkistan ve Irak Türkmenleri depremzedeler için çadır kent kurdu

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19 Mart 2023 Pazar 14:40:00 - Güncelleme:19 Mart 2023 Pazar 14:40:00

Doğu Türkistan ve Irak Türkmenleri Kahramanmaraş'ta depremzedeler için çadır kent kurdu

Kaynak: AA

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Doğu Türkistan ve Irak Türkmenlerinin kurduğu "Gök Bayrak Dayanışma Platformu", Kahramanmaraş'ta depremzedeler için 47 çadırın bulunduğu alan oluşturdu.

Türkmen Eli Uluslararası İnsani Yardım, Eğitim ve Kültür Derneği, Doğu Türkistan Gençlik Derneği ve Beklenen Cemre Derneği, depremin ardından "Gök Bayrak Dayanışma Platformu" kurdu.

Topladıkları yardımları Kahramanmaraş'a getiren platform, Dulkadiroğlu'ndaki Muhsin Yazıcıoğlu Mesire Alanında, içi elyaf yalıtımlı 47 çadırı kurarak, depremzedeleri ağırlamaya başladı.

Çocuklar için oyun çadırı ve yemekhane de kuran platform üyeleri, çadır kentte yaklaşık 400 depremzedeye yaşadıkları zor günleri unutturmaya çalışıyor.

Çadır kentin en küçük üyesi ise depremden bir hafta önce doğan, deprem sırasında ise yaşama hastanenin kuvözünde tutunmaya çalışan Yusuf Berat bebek oldu. Annesi Rabia Doğru ve kardeşiyle çadırda yaşayan bebek, zor günlerin ardından artık hayata gülümsüyor.

Gök Bayrak Dayanışma Platformu Başkanı Kul Ahmet Cantürk, Türkiye'de doğup büyüyen Doğu Türkistanlı bir kişi olduğunu ve Kayseri'de yaşadığını söyledi.

Depremin ardından bölgeye gelip arama ve kurtarma çalışmalarına destek olduğunu belirten Cantürk, şöyle konuştu:

"İlk günlerde sıcak yemek ihtiyacı çok yüksekti. Orada bugüne kadar devam eden bir hizmetimiz var. İaşe, kıyafet, hijyen her alanda yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda bölgede camilerde kalan kardeşlerimiz var. Sahada çadır ve barınma ihtiyacının daha da arttığını görünce platform olarak çadır kentler kurma kararına vardık. Bunun üzerine 47 çadır kurduk. Erkenez bölgesinde 50 çadır daha kuracağız. Kardeşlerimizin yüzleri gülene kadar inşallah platform olarak burada hizmete devam niyetindeyiz."

Cantürk, çadırlara hem Doğu Türkistan'daki Çin kamplarında ve Irak'ın Türkmen bölgesinde şehit edilen kardeşlerinin ismini verdiklerini ifade ederek, "Türkiye'nin ayağına iğne batsa yemin ediyorum, inanın bizim kalbimizden oluk oluk kan akar. Türkiye bizim her şeyimiz. Bizim için öncelikli Türkiye'dir. Eğer Türkiye varsa Kerkük var, Türkiye varsa Türkistan var. Türkiye varsa Türk dünyası var. Biz meseleye böyle bakıyoruz." diye konuştu.

"BİR EL, BİR KOL OLDUK"

Depremzede Ayşe Türk ise depremde evinin ağır hasar gördüğünü kaydederek, Gök Bayrak Dayanışma Platformu tarafından kurulan çadır kentte yaşamını sürdürdüğünü anlattı.

Çadır kente ağlaya ağlaya geldiğini anlatan Türk, "Allah razı olsun hepinizden. İşleri rast gelsin. Türkiye felaketin ardından tek yürek oldu." dedi.

Fatma Küçük ise deprem anını hatırlamak istemediğini, evinin yıkılmak üzere olduğunu söyledi.

Depremin ardından Kahramanmaraş'a yardımların devam ettiğini vurgulayan Küçük, "Bir el, bir kol olduk. Hepimiz birbirimizin arkasındayız. Bugünümüze şükürler olsun. Kardeşlerimiz bize bakıyor." şeklinde konuştu.

Etiketler : doğu türkistan ırtak türkmenleri depremzede kahramanmaraş çadır kent

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