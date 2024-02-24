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24 Şubat 2024 Cumartesi 10:45:00 - Güncelleme:24 Şubat 2024 Cumartesi 10:45:00

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Kaynak: AA

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısında bulundu.

Genel müdürlükten yapılan açıklamada, bugünden 5 Mart Salı saat 10.00'a kadar Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Bölgede yaşayanların bu nedenle dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Etiketler : meteoroloji doğu karadeniz doğu anadolu çığ uyarı
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