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Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
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07 Ocak 2024 Pazar 18:11:00 - Güncelleme:07 Ocak 2024 Pazar 18:11:00

Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Kaynak: AA

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Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Doğu Karadeniz'de Ordu ve Giresun kıyılarında rüzgar, akşam saatlerinden itibaren güney yönünden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esecek.

Fırtına, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedecek.

Etiketler : fırtına uyarısı Doğu Karadeniz hava durumu
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