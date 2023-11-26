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Doğu illeri için fırtına, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi için kuvvetli yağış uyarısı
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26 Kasım 2023 Pazar 15:23:00 - Güncelleme:26 Kasım 2023 Pazar 15:23:00

Doğu illeri için fırtına, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi için kuvvetli yağış uyarısı

Kaynak: AA

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Doğu illeri için kuvvetli rüzgar ve fırtına, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi için ise gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Erzurum, Bingöl, Muş, Batman, Siirt, Hakkari, Bitlis, Van, Ağrı, Kars, Iğdır, Şırnak ve Ardahan'da rüzgarın, bu gece saatlerinden itibaren yarın güney yönlerden kuvvetli, bu illerin dağlık ve yüksek kesimlerinde ise kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

DOĞU KARADENİZ'İN KIYI KESİMİNDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre ayrıca Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların, Giresun ve Trabzon çevreleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.

Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde, 800 ila 1000 metre üzeri rakımlı yerlerde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yer yer yoğun kar bekleniyor.

Sel, su baskını, iç kesimlerde buzlanma ve don olayı, heyelan, ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Etiketler : meteoroloji doğu doğu karadeniz fırtına yağış
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