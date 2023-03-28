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28 Mart 2023 Salı 18:00:00 - Güncelleme:28 Mart 2023 Salı 18:00:00

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Kaynak: AA

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Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Doğu Anadolu'da ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve fırtına, yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde zaman zaman tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Etiketler : meteoroloji doğu anadolu doğu karadeniz fırtına

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