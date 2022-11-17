Doğu Akdeniz ve kıyı Ege'de gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de bugün öğleden sonra başlayacak yağışın, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Osmaniye, Adana'nın güney ve doğu, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde etkili olması bekleniyor.

Kıyı Ege'deki gök gürültülü sağanağın ise akşam saatlerinden itibaren Balıkesir'in Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç ilçeleri ile İzmir'in kuzeyindeki Dikili ve Bergama'da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Yarın sabah saatlerinden sonra etki alanını genişletecek yağışın, İzmir il geneli ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.