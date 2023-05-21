Doğru danışmanı buldu, o da kendini inkâr etti!

Doğru danışmanı buldu, o da kendini inkâr etti!

7'li masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yedi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy aldı. Kemal Kılıçdaroğlu ise %44.88 oranında oy aldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla birlikte, Kılıçdaroğlu'nun ekibinde değişikliğe gidildi. Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlığı görevine avukat Cevdet Nasıranlı getirildi.

14 Mayıs seçimlerinde Diyarbakır'dan 4'üncü sıra milletvekili adayı olan Nasıranlı'nın, daha önce Başkan Erdoğan'ı destekleyen ve Kılıçdaroğlu ile partisini eleştiren tweetleri ortaya çıktı.

Nasranlı, yazılarının fark edilmesi sonrası tweetlerini sildi.

"DARBEDE NEREDEYDİN"

Nasıranlı'nın sildiği bazı paylaşımları şu şekilde:

"Erdoğan, Kürtlerden, Alevilere, Romanlara, Gayrimüslimlere, Kadınlara kadar Cumhuriye tarihi boyunca, ötekileştirilmiş bütün kesimleri merkeze taşıyarak yüz yıllık antidemokratik ezberi bozmak konusunda bir devrim yaptı."

"O halkın, bizim adamımız. O uzun adam halkın temsilcisi." "Senaryoları bozan Recep Tayyip Erdoğan."

"Gezide başarılamayanlar bugün Kürtler üzerinden başarılmak isteniyor."

"Erdoğan liderliğindeki Türkiye'yi izlemeye devam..."

"Kılıçdaroğlu diyor ki darbe bahane. Koca yürekli, ölümün üzerine imanla giden insanlardan biraz utanır insan be, sen nerede saklanıyordun."

"Ey Kılıçdaroğlu, Türkie Daiş'ten petrol alıyor yalanlarınıza karşı CIA ve ABD özür diledi, sen ve partin ne zaman özür dileyeceksiniz."