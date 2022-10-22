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22 Ekim 2022 Cumartesi 08:22:00 - Güncelleme:22 Ekim 2022 Cumartesi 08:22:00

Doğal gaz krizi için çareyi Türkiye'de buldular!

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Avrupa'nın kömür talebi fiyatı artırdı! Torbası 80 liradan 190 liraya fırladı. Rusya'nın doğalgazı kısıtlamasıyla Avrupa ülkeleri Türkiye'den kömür talep etmeye başladı. Kömürcüler yeterli stok olmadığı için talepleri geri çevirse de fiyatlar yükseldi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışma enerji fiyatlarına etkisini sürdürüyor. Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatını kısıtlamasıyla Avrupa'da doğal gaz fiyatları rekor seviyelerde yükseldi. Önümüzdeki kış için yeterli gaz stoku da olmayan Avrupa ülkeleri Türkiye'den 25 kilogramlık paketler halinde kömür talep etmeye başladı. Ancak kömürcüler stok azlığından dolayı ellerindeki malı iç piyasaya sunmayı tercih ediyor.

SEVKIYAT DA AKSADI

Öte yandan Türkiye'ye Rusya ve Ukrayna'dan kömür sevkıyatında da aksamalar yaşandı. Buna bağlı olarak kömür fiyatları bir yılda ikiye katlandı. Geçen yıl Ekim ayında torbası 80 liradan satılan kömür 190 liraya kadar fırladı. Rusya'nın doğalgazı kısıtlamasıyla da Avrupa ülkelerinin Türkiye'den kömür talep etmeye başladığını aktaran kömürcüler, arz sıkıntısından dolayı talebe karşılık veremediklerini söyledi. Kömürcüler, Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşın fiyatları yükselttiğini söyledi. Ayrıca kömürcüler, Rusya ve Ukrayna'dan kömür sevkıyatının durmasıyla fiyatların yükseldiğini söyledi.

FİYAT ARTIŞI SÜRER

Kömürcü Muhammed Döner, "Şu anda Makedonya'dan ve Slovakya'dan sipariş talebi alıyorum ancak gönderemiyorum. Yeterince malımız yok. Böyle devam etmesi durumunda kömür fiyatları artmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. Önümüzdeki dönemde de Avrupa'dan talep artışının artarak sürmesi bekleniyor.

AB TAVANDA UZLAŞAMADI

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, liderler zirvesinde yaptığı açıklamada yüksek gaz fiyatlarının nasıl sınırlandırılacağına odaklanıldığını anlattı. Toplantıda gaza uygulanacak tavan fiyat konusunda ise bir anlaşma çıkmadı.

PELET İHRACATI YÜZDE 500 YÜKSELDİ

Doğal ürünlerden elde edilen biyokütle yakıt pelete de Avrupa'dan talep arttı. Türkiye'den 9 ayda gerçekleştirilen pelet ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 500 yükseldi, dış ticarette en büyük pazarı Avrupa ülkeleri oluşturdu. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, "Şu an çok yoğun şekilde pelete talep var. Pelet doğal gaza alternatif olarak düşünülüyor. Pelette çok fazla ısı var. Atığı çok az. Çok iyi bir ihraç kalemimiz olabilir" diye konuştu.

Etiketler : Avrupa kömür kömür enerji krizi Ali Fuat Gürle
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