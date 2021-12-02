Sahte doçent her şeyi itiraf etti

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02 Aralık 2021 Perşembe 09:29:00 - Güncelleme:02 Aralık 2021 Perşembe 09:45:00

Hayatı yalan! Doçentlik belgesi sahte çıkan Zulâl Atalay Laçin, açıköğretim mezunuymuş

Kaynak: Hürriyet

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Sahte belgelerle profesörlük kadrosuna atandığı ortaya çıkınca tutuklanan Zulâl Atalay Laçin her şeyi itiraf etti. Laçin, üniversite diploması, master ve doktora belgelerinin sahte olduğunu anlattı.

Zulâl Atalay Laçin, sahte doçentlik belgesiyle Aksaray Üniversitesi'nin Profesörlük kadrosuna atanmış, yaklaşık 2 hafta sonra bu durum ortaya çıkınca da görevden alınarak tutuklanmıştı. Laçin polis ve savcılıkta verdiği ifadesinde belgelerinin sahte olmadığını ısrarla savunmuş ve kendisine iftira atıldığını iddia etmişti. Daha sonra Laçin'in sadece doçentlik belgesinin değil master ve doktora belgesinin de sahte olduğu ortaya çıkmıştı.

İTİRAF EDİYORUM

Yaklaşık bir aydır cezaevinde olan Laçin, geçen hafta avukatları aracılığıyla savcılığa başvurdu ve "Tekrar ifade vermek istiyorum" dedi. Bunun üzerine Laçin'in yeniden ifadesi alındı. Hürriyet'in haberine göre, Laçin ifadesinde her şeyi anlattı. "ODTÜ mezunu değilim, İngiltere'de master da yapmadım, doçent de değilim" dedi. Pişman olduğunu söyleyen Laçin'in Anadolu Üniversitesi'nin Açık Öğretim programı üzerinden iktisat eğitimi aldığı anlaşıldı. Laçin bakıma muhtaç otistik çocuğunun olduğunu da söyledi. Laçin, Aksaray Üniversitesi'ne atandığı süreçle ilgili olarak o ay aldığı maaş da dahil olmak üzere 18 bin liralık zararı da karşıladı.

10 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık bu ifade ve itirafların ardından soruşturmayı tamamladı. Laçin hakkında 'resmî belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede indirimlerle birlikte Laçin'in yaklaşık 10 yıla kadar hapsi isteniyor.

Etiketler : Zulâl Atalay Laçin ODTÜ Anadolu Üniversitesi Aksaray Üniversitesi
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