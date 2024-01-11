DMM'nin dezenformasyonla mücadele başarısı: Yunan basını yalan haberi düzeltti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin harekete geçmesi üzerine, "Türk sahil güvenliği, Kardak'taki Yunan balıkçıları tehdit etti" şeklindeki iddiaları haber bültenine taşıyan ANT1 televizyon kanalı, iddialara ilişkin haberini düzeltti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin, Türk Sahil Güvenliği ile Yunan balıkçılar arasında gerginlik yaşandığına ilişkin görüntülerin güncel olmadığı ve 2020'de dijital mecralarda dolaşıma girdiğinin ilgili birimlerle istişare sonrası tespit etmesi, Yunan basınında yer alan dezenformasyonun da giderilmesini sağladı.

ANT1, gelen tepkiler üzerine haberini düzeltti. Kanal, bugünkü haber bülteninde, kendi haberlerindeki iddianın gerçeği yansıtmadığının tespit edildiğine dikkati çekti. ANT1, haberde yer alan videonun üç yıl öncesine ait olduğunu vurgulayarak, söz konusu iddiaların aksine bölgede huzurun hakim olduğunu aktardı.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis de bugün gazetecilerin konuya ilişkin sorusunu yanıtlarken videonun üç yıl öncesine ait olduğunun altını çizerek, "Maalesef yeniden gündeme getirildi. Yeni bir olay yoktu ve sanırım resmi duyuruyla yalanlandı." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu habere ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını Türkçe, İngilizce ve Yunanca olarak üç dilde açıklamıştı.

MERKEZİN SOSYAL MEDYADAN DA YAPTIĞI PAYLAŞIMDA ŞU İFADELER YER ALMIŞTI:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Türk sahil güvenliği, Imia'daki Yunan balıkçıları tehdit etti' başlıklı haberler dezenformasyon içermektedir. Bahse konu olan Kardak (Imia) yakınlarında Türk Sahil Güvenliği ile Yunan balıkçılar arasında yaşanan gerginlik görüntülerinin güncel olmadığı ve 2020 yılında dijital mecralarda dolaşıma girdiği tespit edilmiştir. İddia edilenin aksine, bölgede herhangi bir gerilim söz konusu değildir. Kalimnos Kıyı Balıkçılığı Derneği de videonun önceki yıllara ait olduğunu ve bu yılki çipura avlama sezonunun sakin geçtiğini açıklamıştır."

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN, "YUNAN BASININDA YER ALAN DEZENFORMASYON İÇERİKLİ" HABERE İLİŞKİN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye'nin Kardak'ta Yunan balıkçıları taciz ettiği" yönündeki haberin Dezenformasyonla Mücadele Merkezince yalanlanmasının ardından gelen tepkiler üzerine Yunanistan'ın ANT1 televizyonu kanalının servis ettiği haberi düzeltmek zorunda kaldığını bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Dezenformasyon kötüdür" ifadesine yer verdi.

Türkiye ile komşu Yunanistan arasındaki yakınlaşma sürecine zarar vermek amacıyla servis edilen manipülatif bir haberin nasıl bertaraf ettiklerine ilişkin önemli bir örnek vermek istediğini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Yunanistan'ın ANT1 televizyon kanalı, ana haber bülteninde bazı görüntüleri dayanak göstererek, 'Türkiye'nin Kardak'ta Yunan balıkçıları taciz ettiği' yönünde bir haber servis etti. Yunan kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu haber, sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. Süreci takip eden İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz, yaptığı araştırma neticesinde görüntülerin 3 yıl öncesine ait olduğunu tespit etti.

Türk sahil güvenliği yetkilileriyle de iletişime geçen uzmanlarımız, herhangi bir gerilimin söz konusu olmadığını doğruladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz, haberin dezenformasyon olduğunu Türkçe, İngilizce ve Yunanca olmak üzere 3 dilde duyurdu. ANT1 televizyonu, yalanlamanın ardından gelen tepkiler üzerine haberini düzeltmek zorunda kaldı. Sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık adına hakikat mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz."