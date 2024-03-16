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DMM'den Ziraat Bankası iddialarına yalanlama
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16 Mart 2024 Cumartesi 18:53:00 - Güncelleme:16 Mart 2024 Cumartesi 18:53:00

DMM'den Ziraat Bankası iddialarına yalanlama

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) “Ziraat Bankası'nda usulsüz altın alımı yapıldı.” iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı.

DMM, "Ziraat Bankası'nda usulsüz altın alımı yapıldı" iddialarının gerçek dışı olduğunu duyurdu.

DMM'den söz konusu iddialara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Ziraat Bankası'nda usulsüz altın alımı yapıldı." iddiası manipülasyon içermektedir.

11 Mart 2024 tarihinde kısıtlı bir zaman diliminde, internet ve mobil bankacılık kanallarında teknik bir aksaklık nedeniyle hatalı fiyattan sınırlı düzeyde işlem gerçekleştiği belirlenmiştir.

Bahse konu haberlerde iddia edilenin aksine bazı müşterilerin önceden aksaklıktan haberdar olması, tüzel müşterilerin veya banka üst yönetimi ve yakınlarından herhangi bir kişinin işlem yapması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.

Söz konusu işlemlerde sadece az sayıdaki bireysel müşterilerin alım ve satım yönünde işlem yaptığı tespit edilmiştir. Ayrıca internet ve mobil bankacılıkta halihazırda var olan işlem limitleri nedeniyle, iddia edildiği gibi yüksek tutarlı işlemlerin yapılması teknik olarak da mümkün değildir.

Gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak Ziraat Bankası tarafından müşterilerle iletişime geçilerek gerekli düzeltmeler yapılmaktadır. Ayrıca banka tarafından bu gibi operasyonel risklerin bertaraf edilmesi için gerekli tedbirlerin artırılmasına ivedilikle devam edilmektedir.

Etiketler : Dezenformasyon Ziraat Bankası Gerçek dışı
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