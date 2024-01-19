DMM'den vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya platformlarında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)" adı kullanılarak, vatandaşlara yönelik dolandırıcılık girişiminde bulunulduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sosyal medya platformlarında yapılan bazı paylaşımlar aracılığıyla, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)" adı kullanılarak, vatandaşlarımıza yönelik dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir. "Kart aidat ve işlem ücreti iadesi" verileceği vaadiyle yapılan paylaşımlardaki link aracılığıyla, kullanıcıların e-Devlet bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz. Resmi kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim ve iddiaya itibar etmeyiniz."