VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Fidan, Kuveytli mevkidaşı ile telefonda görüştü
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem oldu
MHP'de 55 ilçe belediye başkan adayı daha belli oldu
Eski İsrailli Başbakandan erken seçim çağrısı: "Çok geç olmadan!"
Başkan Erdoğan'dan CHP ve DEM'e tepki: "Birlikte takoz koyuyorlar"
İzmir merkezli "naylon fatura" operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
19 Ocak 2024 Cuma 16:47:00 - Güncelleme:19 Ocak 2024 Cuma 16:47:00

DMM'den vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Kaynak: Emrullah Sarıyılmaz

ABONE OL

İletişim Başkanlığı, sosyal medya platformlarında CİMER adı kullanılarak dolandırıcılık girişiminde bulunulduğunu ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Resmi kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim ve iddiaya itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya platformlarında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)" adı kullanılarak, vatandaşlara yönelik dolandırıcılık girişiminde bulunulduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sosyal medya platformlarında yapılan bazı paylaşımlar aracılığıyla, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)" adı kullanılarak, vatandaşlarımıza yönelik dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir. "Kart aidat ve işlem ücreti iadesi" verileceği vaadiyle yapılan paylaşımlardaki link aracılığıyla, kullanıcıların e-Devlet bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz. Resmi kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim ve iddiaya itibar etmeyiniz."

Etiketler : CİMER dolandırıcılığı Resmi olmayan iddialar DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ
Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum

Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum
'Babam' şarkısını kendine yazdı

'Babam' şarkısını kendine yazdı
Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve Seyran hakkında konuştu

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve Seyran hakkında konuştu
"Postmodern bir Yeşilçam filmi"

"Postmodern bir Yeşilçam filmi"
Survivor ekibine polis baskını

Survivor ekibine polis baskını
Yeni aşkı İspanyol CEO!

Yeni aşkı İspanyol CEO!
Çekim sonrası hastanelik oldu

Çekim sonrası hastanelik oldu
Yeniden aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu

Yeniden aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu
Kolpaçino albümü

Kolpaçino albümü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX