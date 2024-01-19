DMM'den vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı
Kaynak: Emrullah Sarıyılmaz
İletişim Başkanlığı, sosyal medya platformlarında CİMER adı kullanılarak dolandırıcılık girişiminde bulunulduğunu ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Resmi kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim ve iddiaya itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya platformlarında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)" adı kullanılarak, vatandaşlara yönelik dolandırıcılık girişiminde bulunulduğunun tespit edildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Sosyal medya platformlarında yapılan bazı paylaşımlar aracılığıyla, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)" adı kullanılarak, vatandaşlarımıza yönelik dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir. "Kart aidat ve işlem ücreti iadesi" verileceği vaadiyle yapılan paylaşımlardaki link aracılığıyla, kullanıcıların e-Devlet bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz. Resmi kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim ve iddiaya itibar etmeyiniz."
Sosyal medya platformlarında yapılan bazı paylaşımlar aracılığıyla, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)" adı kullanılarak, vatandaşlarımıza yönelik dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) January 19, 2024
"Kart aidat ve işlem ücreti iadesi" verileceği vaadiyle yapılan... pic.twitter.com/FwknKDBphL
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- DMM'den vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı