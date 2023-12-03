DMM'den “Türkiye İsrail ordusuna termal içlik gönderdi" iddiasına yalanlama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada paylaşılan “Türkiye'den İsrail ordusuna termal içlikler gönderildi” iddiasına ilişkin görüntülerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Türkiye'nin İsrail ordusuna termal içlikler gönderdiği" iddiasına ilişkin sosyal medyada yayımlanan görüntülerin gerçek dışı olduğunu açıkladı.
İletişim Başkanlığı konuya ilişkin sosyal medyadan yayımladığı mesajda şu açıklamaları kaydetti:
Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili "Türkiye'den İsrail ordusuna termal içlikler gönderildi" iddiası doğru değildir. 4 Aralık 2021 tarihinde, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Türkiye'de üretilen ve yurt dışına ihraç edilen malların üzerine "Made in Turkey" yerine "Made in Türkiye" ibaresi eklenmesi zorunlu hale gelmiştir. Bahse konu görüntülerin güncel olmadığı ve manipülasyon amacıyla paylaşıldığı tespit edilmiştir.
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