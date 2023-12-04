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DMM'den “Suriyeliler Türkiye'de Kalsın Genelgesi” başlıklı habere yalanlama
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04 Aralık 2023 Pazartesi 23:51:00 - Güncelleme:04 Aralık 2023 Pazartesi 23:51:00

DMM'den “Suriyeliler Türkiye'de Kalsın Genelgesi” başlıklı habere yalanlama

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin üçüncü ülkelere çıkmasını kısıtlayan genelge yayımlandığına" ilişkin iddiayı yalanladı.

Merkezden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, "Suriyeliler Türkiye'de kalsın genelgesi" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddiaya konu yazı, ilgili mevzuattan kaynaklanan idari işlemlerinin tamamlanması, ülkemizden çıkış yapanların statülerinin sonlandırılması ve kimlik belgelerinin teslim alınması, kayıtların ve istatistiklerin eksiksiz ve güncel tutulması amacıyla çıkarılmıştır. Uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamındaki yabancıların ülkemizden çıkışını engellemeye veya kısıtlamaya yönelik bir yazı değildir.

Ülkemiz, uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamındaki yabancıların üçüncü ülkelere yeniden yerleştirilmesi ve gönüllü geri dönüşlerini desteklemektedir. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, bu kapsamda çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir."

Etiketler : dezenformasyon merkezi Suriyeliler üçüncü ülke sınırlaması
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