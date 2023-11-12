DMM'den dezenformasyona geçit yok: İşgalci İsrail'in iddialarını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail propaganda hesapları tarafından paylaşılan görüntülerdeki kadının El Şifa Hastanesi çalışanı olmadığını vurgulayarak "El Şifa Hastanesi'nde bir doktorun. Hamas hastaneye saldırıp ilaçlarımızı çalıyor" şeklindeki iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı.

İletişim Başkanlığı konuya ilişkin yayımladığı mesajda şu açıklamalara yer verdi: