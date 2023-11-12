DMM'den dezenformasyona geçit yok: İşgalci İsrail'in iddialarını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail propaganda hesaplarının paylaştığı görüntülerde geçen, "El Şifa Hastanesi'nde bir doktorum. Hamas hastaneye saldırıp ilaçlarımızı çalıyor" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail propaganda hesapları tarafından paylaşılan görüntülerdeki kadının El Şifa Hastanesi çalışanı olmadığını vurgulayarak "El Şifa Hastanesi'nde bir doktorun. Hamas hastaneye saldırıp ilaçlarımızı çalıyor" şeklindeki iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı.
İletişim Başkanlığı konuya ilişkin yayımladığı mesajda şu açıklamalara yer verdi:
İsrail propaganda hesapları tarafından paylaşılan bazı görüntülerde geçen, "El Şifa Hastanesi'nde bir doktorum. Hamas hastaneye saldırıp ilaçlarımızı çalıyor" şeklindeki iddialar doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) November 12, 2023
Görüntülerdeki kadının elindeki stateskop ve arkasındaki logoyu gösterme çabaları... pic.twitter.com/6IfG94xAIi
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