DMM'den Cumhuriyet Gazetesi'ne tepk: CİMER iddiaları yalanlandı

İletişim Başkanlığı, Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan "CİMER'e yapılan bir başvuru basına sızdırıldı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, "CİMER'e yapılan bir başvuru basına sızdırıldı" iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) vatandaşlarımızın dilekçe ve bilgi edinme haklarını kullanmak üzere kamu kurumlarına yapacağı müracaatları kolay bir şekilde yapabilmelerini ve başvuru sürecinin vatandaşlarımız tarafından 7/24 izlenebilmesini sağlayan millet ile devlet arasındaki dünyanın en büyük kamuoyu iletişim platformudur. Devletin Yürütme organı içinde yaklaşık 40 bin idari birim dahilinde kendi kamu kurumlarını temsilen yaklaşık 90 bin kamu görevlisini barındıran CİMER'e; 2023 yılında 7 milyon 650 bin başvuru yapılmış ve bu başvuruların okunması, sevk edilmesi, cevaplandırılması kapsamında bir yılda 34 milyon işlem gerçekleştirilmiştir. Başvuru aşamasında güvenlik amaçlı temel kimlik bilgilerinin yanı sıra cep telefonu doğrulaması ve çift faktörlü doğrulama (e-Devlet aracılığıyla yapılan başvurularda) yapılmakta; diğer taraftan başvuruyu okuyan kamu görevlilerinin sisteme girişlerinde ve başvuruya yaptığı her türlü işlemde tüm veriler kayıt altına alınmaktadır. CİMER'e yapılan istisnasız tüm başvurularda başvuru sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri kamu görevlisinin karşısına kapalı (yıldızlanmış) şekilde gelmektedir. Başvuruya işlem yapılması için kişinin kimlik veya iletişim bilgilerine ihtiyaç duyulması halinde gerekçesi yazılması şartıyla; yıldızlanmış kısımları açma yetkisi her birimde görevli sayısının %10'una tanımlanmıştır. CİMER kapsamında yapılan tüm işlemlerde kişisel mahremiyete ve güvenliğe verilen önem, bu konuyla ilgili mer'i mevzuatta birçok hüküm olmasına rağmen müstakil olarak düzenlenen 03/06/2022 tarihli 5690 sayılı CİMER Yönetmeliğinin birçok yerinde de vurgulanmıştır. Örneğin "kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluklarını" düzenleyen 10/1(d) ve "CİMER personelinin görev ve sorumluluklarını" düzenleyen 12/1(b) maddelerinde kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümlere açıkça yer verilmiştir. Son günlerde gündeme yansıyan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) başvurusu incelendiğinde, başvurunun başvuru sahibi tarafından doğrudan ilgili kurumlara yönlendirildiği, İletişim Başkanlığı personeli tarafından herhangi bir okuma, sevk ya da başkaca bir işlem yapılmadığı belirlenmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."