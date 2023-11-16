DMM'den "Ankara Çubuk'taki KYK yurdunun asansörü düştü" iddiasına yalanlama
Kaynak: Emrullah Sarıyılmaz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ankara Çubuk'taki bir KYK yurdunda asansörün düştüğü iddiasının geçeği yansıtmadığını açıkladı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Ankara Çubuk'taki KYK yurdunun asansörü düştü" iddiasının gerçek dışı olduğunu duyurdu.
Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Ankara Çubuk'taki KYK yurdunun asansörü düştü" iddiası doğru değildir. Asansör, yaşanan elektrik dalgalanması sebebiyle kendisini referans kat olan -1'e güvenli bir şekilde çekmiş olup sonrasında zemin kata çıkarak yolcuları indirmiştir. Herhangi bir düşme ve kayma söz konusu olmayıp yaralanan öğrenci bulunmamaktadır. Yeşil etikete sahip olan asansörde yapılan incelemelerde hiçbir soruna rastlanılmamıştır.
Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Ankara Çubuk'taki KYK yurdunun asansörü düştü" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) November 16, 2023
Asansör, yaşanan elektrik dalgalanması sebebiyle kendisini referans kat olan -1'e güvenli bir şekilde çekmiş olup sonrasında zemin kata çıkarak yolcuları indirmiştir.... pic.twitter.com/NMQYXNeyKP
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