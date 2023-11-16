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16 Kasım 2023 Perşembe 22:29:00 - Güncelleme:16 Kasım 2023 Perşembe 22:29:00

DMM'den "Ankara Çubuk'taki KYK yurdunun asansörü düştü" iddiasına yalanlama

Kaynak: Emrullah Sarıyılmaz

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ankara Çubuk'taki bir KYK yurdunda asansörün düştüğü iddiasının geçeği yansıtmadığını açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Ankara Çubuk'taki KYK yurdunun asansörü düştü" iddiasının gerçek dışı olduğunu duyurdu.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Ankara Çubuk'taki KYK yurdunun asansörü düştü" iddiası doğru değildir. Asansör, yaşanan elektrik dalgalanması sebebiyle kendisini referans kat olan -1'e güvenli bir şekilde çekmiş olup sonrasında zemin kata çıkarak yolcuları indirmiştir. Herhangi bir düşme ve kayma söz konusu olmayıp yaralanan öğrenci bulunmamaktadır. Yeşil etikete sahip olan asansörde yapılan incelemelerde hiçbir soruna rastlanılmamıştır.

Etiketler : dezenformasyon KYK yurdu Ankara Çubuk yalan haber
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