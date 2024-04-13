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13 Nisan 2024 Cumartesi 19:56:00 - Güncelleme:13 Nisan 2024 Cumartesi 19:56:00

DMM, "Taksim metrosunda Suriyelilerin bayram eğlencesi" iddiasını yalanladı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili, "Taksim metrosunda Suriyelilerin bayram eğlencesi" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Taksim metrosunda Suriyelilerin bayram eğlencesi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bahse konu olan görüntülerdeki kişilerin "Sığınmacı değil, Türk vatandaşı olduğunu" bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Taksim metrosunda Suriyelilerin bayram eğlencesi" iddiası doğru değildir. Bahse konu görüntülerle ilgili yapılan araştırmalar neticesinde müzik açarak eğlenen şahısların sığınmacı değil, Türk vatandaşı olduğu tespit edilmiştir. Polisin uyarısıyla müzik kapatılıp kalabalık dağıtılmıştır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

Etiketler : dezenformasyonla mücadele Taksim metrosu Suriyeliler bayram eğlencesi
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