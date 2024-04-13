DMM, "Taksim metrosunda Suriyelilerin bayram eğlencesi" iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili, "Taksim metrosunda Suriyelilerin bayram eğlencesi" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Taksim metrosunda Suriyelilerin bayram eğlencesi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bahse konu olan görüntülerdeki kişilerin "Sığınmacı değil, Türk vatandaşı olduğunu" bildirdi.
DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Taksim metrosunda Suriyelilerin bayram eğlencesi" iddiası doğru değildir. Bahse konu görüntülerle ilgili yapılan araştırmalar neticesinde müzik açarak eğlenen şahısların sığınmacı değil, Türk vatandaşı olduğu tespit edilmiştir. Polisin uyarısıyla müzik kapatılıp kalabalık dağıtılmıştır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.
��Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Taksim metrosunda Suriyelilerin bayram eğlencesi" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) April 13, 2024
Bahse konu görüntülerle ilgili yapılan araştırmalar neticesinde müzik açarak eğlenen şahısların sığınmacı değil, Türk vatandaşı olduğu... pic.twitter.com/7rJjqNx8A2
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