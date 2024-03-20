VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Emekliye zam gelecek mi? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen açıkladı
Özde DEM'li sözde CHP'li adaydan şok ifadeler! Esenyurt'a sözde özerlik küstahlığı...
Türkiye'de ilk! İngiliz ve ABD basını yazdı
DMM, 'sivillere Filistinliler ateş açtı' iddiası yalanladı
Hamza Dağ'dan Özgür Özel'e tepki: Korkunun ecele faydası yok
AB'den Rus varlıkları açıklaması: Ukrayna'ya yardım için kullanalım
20 Mart 2024 Çarşamba 22:32:00 - Güncelleme:20 Mart 2024 Çarşamba 22:32:00

DMM, 'sivillere Filistinliler ateş açtı' iddiası yalanladı

Kaynak: AA-TRT Haber

ABONE OL

İletişim Başkanlığı, basın yayın organlarındaki ve sosyal medyadaki gerçek dışı içerikleri ifşa ediyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in 'Gazzeli sivillere Filistinli silahlı kişiler tarafından ateş açıldı' iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan iddiaları değerlendiriyor. Gerçek dışı paylaşımlar, kanıtlarıyla çürütülüyor.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in ve İsrail Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarındaki "Gazzeli sivillere Filistinli silahlı kişiler tarafından ateş açıldığı" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, Euro-Med İnsan Hakları İzleme Örgütünün, İsrail resmi kaynaklarının iddialarının aksine görüntülerin, katliamın yaşandığı Kuveyt Meydanı bölgesinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta kayda geçtiğini belirlediğine işaret edildi.

"DEZENFORMASYON KAMPANYALARINA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Ayrıca görüntülerdeki kişinin sivilleri, İsrail askeri araçlarının konuşlandığı bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığının tespit edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Kuveyt Meydanı'nda yardımlara eşlik eden ekiplere saldırıları sonucu 23 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıklamıştır. Saldırı sonucu hayatını kaybeden kişilerin birçoğunun cesedi incelenmiş, incelemeler sonucunda İsrail güçlerinin yaygın olarak kullandığı 5,56x45 milimetrelik NATO mermileri tarafından vuruldukları belirlenmiştir.

İsrail devletinin ve İsrail Dışişleri Bakanlığının resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'Gazzeli sivillere Kuveyt Meydanı yakınında Filistinli silahlı kişiler tarafından ateş açıldı' iddiası doğru değildir. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 30 binden fazla Filistinliyi öldüren İsrail'in dünya kamuoyunu manipüle etmek amacıyla yürüttüğü dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Göç İdaresi Başkanlığının, İstanbul'da geçici görevli personelinin konakladığı eski öğrenci yurdu, bir Filistin derneğine verileceği gerekçesiyle boşaltıldı" iddiasının doğru olmadığını da belirtti.

Öğrenci yurdunun, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünün kullanımına tahsis edildiği, 31 Aralık 2023'te tahsisin süresinin dolduğu ifade edildi.

Göç İdaresi Başkanlığına ait merkezlerin yapımının tamamlanmasının ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğünden tahsisli binanın boşaltıldığına dikkat çekildi.

Etiketler : DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ GAZZE SİVİLLER FİLİSTİNLİLER
Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı

Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı
Levent Can, navigasyonun sesi olmak istiyor

Levent Can, navigasyonun sesi olmak istiyor
44 yaşında baş manken Tülin Şahin

44 yaşında baş manken Tülin Şahin
"Soyadını taşımaktan onur duydum!"

"Soyadını taşımaktan onur duydum!"
Deniz Baysal: Barış'la kendimi buldum

Deniz Baysal: Barış'la kendimi buldum
25 yıldır şarkı söylüyorum

25 yıldır şarkı söylüyorum
'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım

'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım
Tiyatro hiçbir zaman ölmez

Tiyatro hiçbir zaman ölmez
Yapımcılar kitabın peşinde

Yapımcılar kitabın peşinde

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX