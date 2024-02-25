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DMM manipülasyon içeren haberlere karşı uyardı!
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25 Şubat 2024 Pazar 21:48:00 - Güncelleme:25 Şubat 2024 Pazar 21:48:00

DMM manipülasyon içeren haberlere karşı uyardı!

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İletişim Başkanlığı, "Bazı basın yayın organlarınca Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizin bugün yaptığı bir doğrulama üzerinden açıkça manipülasyon yapıldığının" tespit edildiğini açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabından "Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi" iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Merkez tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada, bazı basın yayın organlarında meselenin açıklığına rağmen doğrulama üzerinden manipülasyon yapıldığının belirlendiği aktarıldı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklamasına şöyle devam etti:

Bazı basın yayın organlarınca, Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizin bugün yaptığı bir doğrulama üzerinden açıkça manipülasyon yapıldığı tespit edilmiştir.

Sosyal medyada, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, "Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildiğini" söylediği ileri sürülmüştür.

Merkezimizce yapılan araştırmada Bakan Tunç'un böyle bir ifade kullanmadığı tespit edilmiş, iddialar yalanlanmıştır.

Bazı basın yayın organlarında meselenin açıklığına rağmen doğrulamamız üzerinden manipülasyon yapıldığı belirlenmiştir.

Bakan Tunç'un aşağıdaki açıklamasında, "Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi" şeklinde bir ifade kullanmadığı açıkça görülmektedir.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

Etiketler : Dezenformasyonla mücadele Manipülasyon tespiti İletişim Başkanlığı
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