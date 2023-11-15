VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail'in ırkçı bakanından skandal talimat: Filistinlilere yapılan çirkin işkenceyi paylaştı
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 21-28 Nisan'da
EURO 2024 elemelerin 9. hafta heyecanı
Filistin için Tek Yürek Zirvesi'nden Dünya'ya çağrı: Söze değil eyleme ihtiyaç var!
Kanada Başbakanı Trudeau'ya Gazze protestosu: "Elleriniz kanlı"
DMM İsrail'in yalanını ortaya çıkardı: Yaşlı adamı acımazsızsa şehit ettiler!
15 Kasım 2023 Çarşamba 20:54:00 - Güncelleme:15 Kasım 2023 Çarşamba 20:54:00

DMM İsrail'in yalanını ortaya çıkardı: Yaşlı adamı acımazsızsa şehit ettiler!

Kaynak: Emrullah Sarıyılmaz

ABONE OL

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in yalanlarını bir bir ortaya çıkarmaya devam ediyor. Son olarak, DMM'den yapılan açıklamada, "İsrail'in resmi hesaplarından, 'askerlerimiz Gazze'de sivillere yardım ediyor' algısı oluşturmak için paylaşılan fotoğraftaki yaşlı adam, İsrail güçleri tarafından infaz edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in yalan haberler dolaşıma sokarak uluslararası kamuoyunun desteğini kazanma yönündeki çabalarına engel olmaya devam ediyor. Son olarak, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nde yapılan açıklamada, "İsrail'in resmi hesaplarından, 'askerlerimiz Gazze'de sivillere yardım ediyor' algısı oluşturmak için paylaşılan fotoğraftaki yaşlı adam, İsrail güçleri tarafından infaz edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İsrail'in resmi Arapça X hesabı, İsrail askerlerinin bir sivile yardım ettiği ve yaşlılara hürmet gösterilmesi gerektiği notuyla bir fotoğraf paylaşmıştır.

Fotoğraftaki yaşlı adamın Gazze'nin Al-Zaytun mahallesinde yaşayan Beşir Hacı adında 74 yaşındaki bir Gazzeli olduğu tespit edilmiştir.

İsrail'in zorla yerinden ederek güneye sürdüğü binlerce Gazzeliden biri olan Beşir Hacı'nın, İsrail askerleri tarafından acımasızca infaz edildiği belirlenmiştir.

El Arabiye televizyon kanalına konuşan oğlu, güneye giderken ailesini kaybettiğini, daha sonra babasını başından ve sırtından vurulmuş halde bulduğunu ifade etmiştir.

Fotoğrafın İsrail hesaplarında propaganda malzemesi yapıldığını gören Beşir Hacı'nın torunu Hala Hacı, yaşlı adamın İsrail askerleri tarafından öldürüldüğünü açıklamıştır.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Ağı da İsrail'in infaz ettiği yaşlı bir Gazzelinin fotoğrafı ile propaganda yaptığını duyurmuştur.

Etiketler : dmm iletişim başkanlığı israil gazze filistin
En büyük pişmanlığını açıkladı

En büyük pişmanlığını açıkladı
Platformlarda ‘Enerci' yasağı

Platformlarda ‘Enerci' yasağı
‘Kadın Hikayeleri' sahneye taşınıyor

‘Kadın Hikayeleri' sahneye taşınıyor
Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor

Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor
Hastalığından bahsetti

Hastalığından bahsetti
50 milyon mutluluğu

50 milyon mutluluğu
Filmde anneliğin tadını çıkardı

Filmde anneliğin tadını çıkardı
Bengü'nün kültür korosu

Bengü'nün kültür korosu
Yeni yaşında evlenecek

Yeni yaşında evlenecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX