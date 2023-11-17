DMM, İsrail'in algı operasyonunu bozdu! Görüntülerin aslı başka çıktı

Merkezden yapılan açıklamada, iddiaya konu fotoğrafın 8 Kasım 2023'te Rişon LeTsiyon'daki bir kliniğin sosyal medya hesabından, "Yeni doğan bebeklerini ziyarete gelen babalar" notuyla paylaşıldığı ifade edildi.

Ayrıca fotoğrafın İsrail medyasında da, "İki yedek asker, yeni doğan bebeklerini karşılamak için dün birkaç saat izin alabildi" bilgisiyle servis edildiği belirlendi.