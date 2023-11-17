DMM, İsrail'in algı operasyonunu bozdu! Görüntülerin aslı başka çıktı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail resmi hesaplarından paylaşılan bir fotoğrafla ilgili, "İsrail askerleri, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ndeki yeni doğan Filistinli bebeklerle ilgileniyor" iddiasını yalanladı.
Merkezden yapılan açıklamada, iddiaya konu fotoğrafın 8 Kasım 2023'te Rişon LeTsiyon'daki bir kliniğin sosyal medya hesabından, "Yeni doğan bebeklerini ziyarete gelen babalar" notuyla paylaşıldığı ifade edildi.
Ayrıca fotoğrafın İsrail medyasında da, "İki yedek asker, yeni doğan bebeklerini karşılamak için dün birkaç saat izin alabildi" bilgisiyle servis edildiği belirlendi.
İsrail resmi hesaplarından paylaşılan bir fotoğrafla ilgili, "İsrail askerleri, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ndeki yeni doğan Filistinli bebeklerle ilgileniyor" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) November 17, 2023
İddiaya konu fotoğrafın, 8 Kasım 2023'te Rişon LeTsiyon'daki bir kliniğin sosyal medya... pic.twitter.com/FJ2V9jx5aY
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