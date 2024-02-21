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21 Şubat 2024 Çarşamba 23:04:00 - Güncelleme:21 Şubat 2024 Çarşamba 23:04:00

DMM, İşgalci Cumhurbaşkanı Herzog'un yalan propagandasını ifşa etti!

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele merkezi, İşgalci İsrail'in Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Münih Güvenlik Konferansı'nda ileri sürdüğü yalanını ifşa etti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 16-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen 2024 Münih Güvenlik Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.

Elinde tuttuğu bir kitabı medya mensupları ve katılımcılara gösteren Herzog, "Yahudilerin Sonu" adlı bu kitabın Gazze'deki bir evde bulunduğunu ileri sürdü. Herzog, "Bu kitap, Hamas'ın kurucularından ve Hamas'ın tanınmış siyasi figürlerinden Dr. Mahmud el-Zahar tarafından yazılmıştır." iddiasında bulundu.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ İDDİAYI BELGELERLE ÇÜRÜTTÜ

Herzog'un açıklamalarıyla ilgili araştırma yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddianın tamamen asılsız olduğunu tespit etti.

Merkez'in resmi hesabından yapılan açıklamada, Herzog'un iddiasıyle ilgili şu ifadelere yer verilidi:

"İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Münih Güvenlik Konferansı'nda ileri sürdüğü, "Bu, Gazze'deki bir askerimiz tarafından bulunan 'Yahudilerin Sonu' adlı kitap. Bu kitabı Hamas'ın üst düzey lideri Mahmud el-Zahar yazmış" iddiası doğru değildir.

Yapılan araştırmalar sonucunda bahse konu kitabın, 1990'lı yıllarda Mısırlı yazar Abu Al Fida Muhammad Aref tarafından yazıldığı ve Filistin haricindeki iki ülkede basıldığı belirlenmiştir. Kitabın iddia edildiği gibi Hamas veya Filistin meselesiyle herhangi bir ilgisi bulunmadığı tespit edilmiştir."

İSRAİL ULUSAL KÜTÜPHANESİ ARŞİVİYLE HERZOG YALANLANDI

Merkez'in açıklamasında, İsrail Ulusal Kütüphanesi dijital arşivinden alınan bir ekran görüntüsüne de yer verildi. Kütüphanedeki bilgilere göre de Abu Al Fida Muhammad Aref tarafından 1990'lı yıllarda yazıldığı gün yüzüne çıkartıldı.

"İsrail Ulusal Kütüphanesi arşivindeki bilgiler, Herzog'un açıkça propaganda yaptığını ortaya koymaktadır."

KİRLİ PROPAGANDANIN ORTAĞI BATI MEDYASI

Açıklamada, İsrail'in Filistin'deki katliamını meşru göstermek için yürüttüğü propagandaya karşı uyarıda bulunulurken, Herzog'un iddiasını doğrulamadan servis eden New York Times gibi uluslararası medya kuruluşlarına da dikkat çekildi.

Etiketler : israil herzog Dezenformasyon
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