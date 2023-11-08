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08 Kasım 2023 Çarşamba 10:23:00 - Güncelleme:08 Kasım 2023 Çarşamba 10:23:00

DMM iddiaları yalanladı: Türkiye böyle bir yaklaşımı kabul etmiyor

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Türkiye'ye 750 bin Gazzelinin alınması karşılığında döviz sağlanacak" iddiasını yalanladı. Merkezden yapılan açıklamada, Türkiye'nin Gazze'deki sivilleri yerlerinden etmeye yönelik herhangi bir yaklaşımı kabul etmediği vurgulandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "ABD ve İsrail, Gazze halkını tahliye etmek ve karşılığında çatışmayı durdurmak için Körfez ülkeleri, Mısır ve Türkiye ile görüşüyor. Türkiye'ye 750 bin Gazzelinin alınması karşılığında ihtiyacı olan döviz sağlanacak." iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Merkezden yapılan açıklamada, Türkiye'nin Gazze'deki sivilleri yerlerinden etmeye yönelik herhangi bir yaklaşımı kabul etmediği belirtilirken, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde; Gazze şeridine yönelik ağır bombardımanın derhal durdurulması, sivillerin zarar görmemesi, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılması ve Gazze Şeridi'ndeki sivillerin yerinden edilmesinin önlenmesi için çabalarını sürdürmektedir. Gazze'deki sivilleri yerlerinden etmeye yönelik herhangi bir yaklaşım kabul edilmemektedir" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : dezenformasyon iddia iletişim başkanlığı
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