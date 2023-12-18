VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
DMM "Filistinliler görüntü kurguluyor" iddiasını yalanladı
Gümüşhane'de korkutan deprem!
Türkiye ve Macaristan arasında enerji işbirliği derinleşiyor!
Almanya'dan Kuzey Kore'ye kınama
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kuveyt'e taziye ziyareti
Gazze'ye ulaştırılan yardım tırı sayısı 4 bin 300'ü geçti
18 Aralık 2023 Pazartesi 23:47:00 - Güncelleme:18 Aralık 2023 Pazartesi 23:47:00

DMM "Filistinliler görüntü kurguluyor" iddiasını yalanladı

Kaynak: Emrullah Sarıyılmaz

ABONE OL

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in propaganda hesapları tarafından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Filistinliler görüntü kurguluyor" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in yalanlarla dünyayı manipüle etme hamlelerini boşa çıkarmaya devam ediyor. Bu kapsamda DMM, İsrail'in propaganda hesapları tarafından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Filistinliler görüntü kurguluyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İsrail'in propaganda hesapları tarafından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Filistinliler görüntü kurguluyor" iddiası doğru değildir.

Bahse konu görüntülerin daha önce Ekim ayında sosyal medya mecralarında Faslı aktör Karim Doniazalle tarafından paylaşıldığı ve orijinal bir filmin kamera arkası görüntüleri olduğu tespit edilmiştir.

Görüntülerin iddia edildiği gibi Filistin'deki İsrail saldırılarıyla bir ilgisi bulunmamaktadır.

Etiketler : filistin israil dmm israil yalanları Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
Arabesk zamanı

Arabesk zamanı
Alem Golden Gala'nın üçüncüsü unutulmaz bir geceye dönüştü

Alem Golden Gala'nın üçüncüsü unutulmaz bir geceye dönüştü
Telif için mücadeleye devam

Telif için mücadeleye devam
Kaza sonrası ilk paylaşım

Kaza sonrası ilk paylaşım
En büyük destekçisi ailesi

En büyük destekçisi ailesi
Penelope Cruz'dan Gazze için "acil ateşkes" çağrısı

Penelope Cruz'dan Gazze için "acil ateşkes" çağrısı
Aleyna isyan etti: Sahneye çıkmamı engelliyorlar

Aleyna isyan etti: Sahneye çıkmamı engelliyorlar
Aydemir Baba 40 yaş gençleşti

Aydemir Baba 40 yaş gençleşti
Sahnede 'Hadise' çıktı

Sahnede 'Hadise' çıktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX