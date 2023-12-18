DMM "Filistinliler görüntü kurguluyor" iddiasını yalanladı
Kaynak: Emrullah Sarıyılmaz
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in propaganda hesapları tarafından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Filistinliler görüntü kurguluyor" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in yalanlarla dünyayı manipüle etme hamlelerini boşa çıkarmaya devam ediyor. Bu kapsamda DMM, İsrail'in propaganda hesapları tarafından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Filistinliler görüntü kurguluyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İsrail'in propaganda hesapları tarafından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Filistinliler görüntü kurguluyor" iddiası doğru değildir.
Bahse konu görüntülerin daha önce Ekim ayında sosyal medya mecralarında Faslı aktör Karim Doniazalle tarafından paylaşıldığı ve orijinal bir filmin kamera arkası görüntüleri olduğu tespit edilmiştir.
Görüntülerin iddia edildiği gibi Filistin'deki İsrail saldırılarıyla bir ilgisi bulunmamaktadır.
İsrail'in propaganda hesapları tarafından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Filistinliler görüntü kurguluyor" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) December 18, 2023
Bahse konu görüntülerin daha önce Ekim ayında sosyal medya mecralarında Faslı aktör Karim Doniazalle tarafından paylaşıldığı ve orijinal bir... pic.twitter.com/DLtS02oJI5
- DMM "Filistinliler görüntü kurguluyor" iddiasını yalanladı
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