DMM "Filistinliler görüntü kurguluyor" iddiasını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in yalanlarla dünyayı manipüle etme hamlelerini boşa çıkarmaya devam ediyor. Bu kapsamda DMM, İsrail'in propaganda hesapları tarafından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Filistinliler görüntü kurguluyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İsrail'in propaganda hesapları tarafından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Filistinliler görüntü kurguluyor" iddiası doğru değildir.

Bahse konu görüntülerin daha önce Ekim ayında sosyal medya mecralarında Faslı aktör Karim Doniazalle tarafından paylaşıldığı ve orijinal bir filmin kamera arkası görüntüleri olduğu tespit edilmiştir.

Görüntülerin iddia edildiği gibi Filistin'deki İsrail saldırılarıyla bir ilgisi bulunmamaktadır.