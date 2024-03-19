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DMM 'Dünya Bankası' iddialarına yalanladı
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19 Mart 2024 Salı 23:45:00 - Güncelleme:19 Mart 2024 Salı 23:45:00

DMM 'Dünya Bankası' iddialarına yalanladı

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Vatandaşların tapularının Dünya Bankasına teminat olarak gösterildiği" iddiasını yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Vatandaşların tapularının Dünya Bankasına teminat olarak gösterildiği" yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından "Vatandaşların tapularının Dünya Bankasına teminat olarak gösterildiği" yönünde iddialar bulunduğu hatırlatıldı.

Bu iddiaların doğru olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taşınmazlara ilişkin kayıtların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından tutulmasına yönelik usul ve esaslar kanun, tüzük ve diğer alt mevzuat hükümleri tarafından net bir şekilde belirlenmiştir. Bu konuda mülkiyet güvencesi ile ilgili herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Tapu Müdürlüklerinde de TAKBİS'ten verilen ve Webtapu uygulaması üzerinden de tapu kayıtlarına uygun olarak alınabilen bazı tam hisseli (1/1) tapu kayıtlarının, e-Devlet üzerinden sorgulandığında sistemsel bir hata nedeniyle 'müşterek' olarak gözüktüğü tespit edilmiştir. Bu teknik hatanın düzeltilerek TAKBİS ve Webtapu ile e-Devlet üzerinden ulaşılabilen tapu kayıtlarının yeknesaklığının sağlanması için gereken teknik çalışma başlatılmıştır."

Etiketler : Dünya Bankası' Dezenformasyonla Mücadele Merkezi teminat Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
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