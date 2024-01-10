VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MİT'in 97. kuruluş yıl dönümü... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
MİT Başkanı Kalın'dan iki devletli çözüm vurgusu... "Küresel sistem sınıfta kaldı"
İngiltere'deki nükleer santrallerin ömrü uzatılacak
Batı Şeria'da Blinken'a protesto şoku
DMM, "depremzedeler mağdur ediliyor" iddiasını yalanladı
Gazze'de şehit olanların sayısı 23 bin 357'ye yükseldi
10 Ocak 2024 Çarşamba 15:01:00 - Güncelleme:10 Ocak 2024 Çarşamba 15:01:00

DMM, "depremzedeler mağdur ediliyor" iddiasını yalanladı

ABONE OL

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, “Defne'de kaymakamlık emriyle çadırlar sökülerek depremzedeler mağdur ediliyor” iddiasını yalanladı.

Merkezden yapılan açıklamada, çadırların vatandaşların uygun göreceği alanlara taşındığı belirtilirken, "Yol, kaldırım, park gibi vatandaşların ortak kullanım alanlarında kurulup depo olarak kullanılan çadırlar, Defne Belediyesi ekipleri ile Defne Kaymakamlığı tarafından kiralanan araçlarla vatandaşlarımızın uygun göreceği alanlara taşınmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Çadırların taşınacağının bir hafta öncesinden haber verildiği ifade edilirken, "Bahse konu çadırların kurulduğu alanların, vatandaşların ortak kullanım alanı olduğu ve bulundukları yerden kaldırılarak sahibinin uygun gördüğü yerlere taşınacağı konusuyla ilgili en az bir hafta öncesinden çadır sahiplerine bilgi verilmiştir. Çadır sökümü sırasında içinde yaşam olduğu tespit edilen çadırlarda vatandaşın neden çadırda kaldığı öğrenilerek talepleri alınmakta, gerekli kontroller sağlanıp vatandaşın talebi karşılandıktan sonra çadır söküm işlemleri tamamlanmaktadır" denildi.

Etiketler : dezenformasyon iddia yalanlama
Cedi'ye sevdiği şarkıları söylüyorum

Cedi'ye sevdiği şarkıları söylüyorum
Murat Boz ile olan hayalini açıkladı

Murat Boz ile olan hayalini açıkladı
Henry ile fotoğraf çektirmek 200 dolar

Henry ile fotoğraf çektirmek 200 dolar
Tatilde spor yapıyor

Tatilde spor yapıyor
Beşinci kez buluştular

Beşinci kez buluştular
10 yıldır estetik yaptırmamış

10 yıldır estetik yaptırmamış
Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk

Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk
Şafak'ın başı belada

Şafak'ın başı belada
Çağatay sessizliği

Çağatay sessizliği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX