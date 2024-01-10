DMM, "depremzedeler mağdur ediliyor" iddiasını yalanladı

Merkezden yapılan açıklamada, çadırların vatandaşların uygun göreceği alanlara taşındığı belirtilirken, "Yol, kaldırım, park gibi vatandaşların ortak kullanım alanlarında kurulup depo olarak kullanılan çadırlar, Defne Belediyesi ekipleri ile Defne Kaymakamlığı tarafından kiralanan araçlarla vatandaşlarımızın uygun göreceği alanlara taşınmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Çadırların taşınacağının bir hafta öncesinden haber verildiği ifade edilirken, "Bahse konu çadırların kurulduğu alanların, vatandaşların ortak kullanım alanı olduğu ve bulundukları yerden kaldırılarak sahibinin uygun gördüğü yerlere taşınacağı konusuyla ilgili en az bir hafta öncesinden çadır sahiplerine bilgi verilmiştir. Çadır sökümü sırasında içinde yaşam olduğu tespit edilen çadırlarda vatandaşın neden çadırda kaldığı öğrenilerek talepleri alınmakta, gerekli kontroller sağlanıp vatandaşın talebi karşılandıktan sonra çadır söküm işlemleri tamamlanmaktadır" denildi.