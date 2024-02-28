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28 Şubat 2024 Çarşamba 11:16:00 - Güncelleme:28 Şubat 2024 Çarşamba 11:16:00

DMM, Bakan Bolat iddialarını yalanladı

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan “Ticaret Bakanı Ömer Bolat görevinden ayrılmak istedi ve talebini Cumhurbaşkanı'na iletti” iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Merkezden yapılan açıklamada, Bakan Bolat'ın göreve geldiği günden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü vurgulanırken, "özel işlerini aksattığı için görevinden ayrılmak istediği" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

DMM, piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kulis adı altında yapılan manipülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Etiketler : dmm ömer bolat dezenformasyon
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