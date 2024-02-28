DMM, Bakan Bolat iddialarını yalanladı

Merkezden yapılan açıklamada, Bakan Bolat'ın göreve geldiği günden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü vurgulanırken, "özel işlerini aksattığı için görevinden ayrılmak istediği" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

DMM, piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kulis adı altında yapılan manipülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.