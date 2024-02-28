DMM, Bakan Bolat iddialarını yalanladı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan “Ticaret Bakanı Ömer Bolat görevinden ayrılmak istedi ve talebini Cumhurbaşkanı'na iletti” iddiasının doğru olmadığını açıkladı.
Merkezden yapılan açıklamada, Bakan Bolat'ın göreve geldiği günden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü vurgulanırken, "özel işlerini aksattığı için görevinden ayrılmak istediği" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
DMM, piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kulis adı altında yapılan manipülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.
��Bazı basın yayın organlarında yer alan "Ticaret Bakanı Ömer Bolat görevinden ayrılmak istedi ve talebini Cumhurbaşkanı'na iletti" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) February 28, 2024
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, göreve geldiği günden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bakan Bolat'ın özel... pic.twitter.com/oXxBHwmAin