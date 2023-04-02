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RTÜK'ten yalanlama: Söz konusu değil
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02 Nisan 2023 Pazar 00:33:00 - Güncelleme:02 Nisan 2023 Pazar 00:33:00

"Dizilerde yeme içme sahneleri yasaklandı" iddialarına yalanlama... "Söz konusu değil"

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İletişim Başkanlığı tarafından oluşturulan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında paylaşılan "RTÜK, bir ay boyunca dizilerde yeme içme sahnelerini yasakladı" iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, RTÜK'ün yapımcılara bu şekilde bir yazı göndermesinin söz konusu olmadığı vurgulandı.

"Ramazan boyunca dizilerdeki yeme içme sahneleri yasaklandı" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddialar yalanlanırken, "RTÜK'ün yapımcılara "Ramazan boyunca yemek sahnesi çekilmeyecek" gibi bir yazı göndermesi söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN'DEN UYARI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK'ün yapımcılara ramazan boyunca yeme içme sahnesi çekilmeyecek gibi bir yazı göndermesinin söz konusu olmadığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan RTÜK Başkanı Şahin, iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

RTÜK Başkanı Şahin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dizi-film sektöründeki başarısızlıklarının üzerine siyasi kariyerinde de başarısız olmuş bir şahıs gündemde kalmak için çaresizce iftiraya başvurmuş. 1 Nisan şakası olmasını umduğum iddia tamamen asılsızdır, yalandır. RTÜK'ün yapımcılara Ramazan boyunca yemek sahnesi çekilmeyecek gibi bir yazı göndermesi söz konusu değildir."

Etiketler : rtük ramazan dizi

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