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31 Ocak 2024 Çarşamba 20:55:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 20:55:00

Diyarbakırlı "Ramazan hoca" bıçaklanarak öldürüldü! Valilikten açıklama geldi

Kaynak: AA

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Fatih'te bir kişi, işlettiği çay ocağında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Valilik, Pişkin'i öldüren şahsın kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları devam ettiğini duyurdu.

Kocamustafapaşa Caddesi'nde çay ocağı işleten Ramazan Pişkin, iş yerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Pişkin ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Pişkin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, Pişkin'in, Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla tanındığı, kentteki vatandaşlara İslam'ı anlattığı ve yakın zamanda İstanbul'a gelerek çay ocağı açtığı öğrenildi.

VALİLİĞİN AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan Pişkin, saat 13.50 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Kocamustafapaşa Caddesi 88 numaralı adreste bulunan ve kendisinin işlettiği çay ocağında, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştır. Göğüs bölgesinden 3 bıçak yarası alan ve 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan Pişkin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Pişkin'i öldüren şahsın kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları devam etmektedir."

Etiketler : cinayet bıçaklı saldırı VALİLİK DİYARBAKIR RAMAZAN HOCA
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