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03 Haziran 2023 Cumartesi 09:04:00 - Güncelleme:03 Haziran 2023 Cumartesi 09:04:00

Diyarbakır'ın Lice kırsalında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Huzur İlkbahar Yaz Operasyonu kapsamında, Diyarbakır'da 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "29 Ekim 2023'te, Türkiye'nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız. Diyarbakır Lice kırsalında J-SİHA, ANKA ve ATAK taarruz helikopterleri desteğiyle gerçekleştirilen Eren Huzur İlkbahar Yaz Operasyonu kapsamında 3 PKK'lı terörist, 1 M-16, 2 Kalaşnikof silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Kahraman jandarmamıza ve korucularımıza tebrikler" ifadelerini kullandı.

Etiketler : süleyman soylu diyarbakır terörist
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