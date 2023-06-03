Diyarbakır'ın Lice kırsalında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Huzur İlkbahar Yaz Operasyonu kapsamında, Diyarbakır'da 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "29 Ekim 2023'te, Türkiye'nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız. Diyarbakır Lice kırsalında J-SİHA, ANKA ve ATAK taarruz helikopterleri desteğiyle gerçekleştirilen Eren Huzur İlkbahar Yaz Operasyonu kapsamında 3 PKK'lı terörist, 1 M-16, 2 Kalaşnikof silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Kahraman jandarmamıza ve korucularımıza tebrikler" ifadelerini kullandı.
29 Ekim 2023'te, Türkiye'nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 3, 2023
Diyarbakır Lice kırsalında J-SİHA, ANKA ve ATAK Taarruz Helikopterleri desteğiyle gerçekleştirilen EREN Huzur İlkbahar Yaz Operasyonu kapsamında,
3 PKK'lı terörist,
1 M-16, 2 Kaleşnikov silahlarıyla...
- Başkan Erdoğan girdiği her seçimden zaferle çıktı
- İlk kez milletvekili seçilen 332 milletvekilinin 322'si yeminini tamamladı
- Dışişleri Bakanlığı'ndan Hindistan'a başsağlığı mesajı
- Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
- 28. Dönem milletvekilleri yemin etti
- Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur