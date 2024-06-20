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20 Haziran 2024 Perşembe 20:14:00 - Güncelleme:20 Haziran 2024 Perşembe 20:14:00

Diyarbakır'ın incisi "Eğil"

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Diyarbakır'ın Eğil ilçesi antik çağlardan bugüne kadar tarihin yapı taşlarını oluşturan birçok uygarlığa ev sahipliği yapıyor. Eğil, inanç ve kültür değerleri, doğal güzellikleriyle özellikle yaz aylarında büyük ilgi görüyor.

Bayram tatilini fırsata çevirmek isteyenler Eğil'e koştu. Eğil, doğal güzellikleriyle misafirlerine unutulmaz anlar yaşattı.

TATİLCİLER EĞİL'İ SEÇTİ

Eğil, Diyarbakır'a 52 kilometre mesafede bulunuyor. Tarihinde antik çağlardan bugüne kadar var olmuş birçok uygarlığa ev sahipliği yaptı. Eğil, inanç ve kültür değerleri, doğal güzellikleriyle özellikle yaz aylarında büyük ilgi görüyor.

DİYARBAKIR'DA TEKNE TURU

İlçe birçok ziyaret noktasıyla misafirlerini ağırlıyor. Kral ve kaya mezarları, Asurlular'dan kalma kale ile tarihi ve turistik öneme sahip ilçedeki Zülkifl peygamber türbesi de inanç turizmi için yerli ve yabancı turistlerin uğrak merkezleri arasında yer alıyor. Manevi iklimin yanı sıra baraj gölünde su sporları ve tekne turu yapma imkanı sunan ilçe, ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor.

Etiketler : Diyarbakır Tatil Eğil
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