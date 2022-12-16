Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili provokatif paylaşım yapan 12 hesap tespit edildi
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri.. Diyarbakır-Mardin karayolunda, çevik kuvvet polislerine yönelik bombalı saldırı olayı ile ilgili sosyal medya platformlarında provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisi tespit edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla, Diyarbakır - Mardin karayolunda, çevik kuvvet polislerine yönelik bombalı saldırı olayı ile ilgili sosyal medya platformlarında provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisinin tespit edildiği açıklandı.
Diyarbakır - Mardin karayolunda, çevik kuvvet polislerimize yönelik bombalı saldırı olayı ile ilgili sosyal medya platformlarında provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisi tespit edildi. pic.twitter.com/wRfCfWUL9U— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) December 16, 2022
- Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili provokatif paylaşım yapan 12 hesap tespit edildi
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