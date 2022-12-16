VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hedef Kiev: Kara harekatı kapıda!
Sırbistan-Kosova krizinde tansiyon yükseliyor
ÖSYM Başkanlığı pazar günü iki sınav yapacak
Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili provokatif paylaşım yapan 12 hesap tespit edildi
Rusya Merkez Bankası'ndan faiz kararı
AB'nin dış ticaret açığı rekor kırdı!
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ilaç sektörü temsilcileriyle görüştü
Doğu Anadolu'nun patates havzasından ekonomiye 800 milyon lira katkı
5 soruda asgari ücret süreci
Paris'in turistik caddesi Şanzelize, Fransa-Arjantin final maçı için trafiğe kapatılacak
Almanya'da darbe şüphelisi memurlar ihraç edilecek mi?
Çanakkale'deki antik kentin çok katlı çarşısı gün ışığına çıkarılıyor
Mevlana dünyanın farklı yerlerinden gelen turistleri Konya'da bir araya getiriyor
3'lü Türk zirvesinin ortak bildirisinde enerji vurgusu
ABD'ye ihracatta tarihi zirveye ulaşıldı
Levent'te bulunan AVM'deki yangın söndürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
13'üncü yıl kutlaması
Şarkının geliri aşevine
"Rusya'ya yaptırımların delinmesine yönelik adım atmadık"
5 soruda asgari ücret süreci
Rusya'dan Başkan Erdoğan'ın Suriye teklifine yanıt
Milli Savunma Bakanlığından terörle mücadelede kararlılık mesajı
Diyarbakır'da terör saldırısı! "Sorgulanan kişi aracı buraya getirdiğini ve buraya bıraktığını kabul...
16 Aralık 2022 Cuma 14:43:00 - Güncelleme:16 Aralık 2022 Cuma 14:43:00

Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili provokatif paylaşım yapan 12 hesap tespit edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Son Dakika Haberleri.. Diyarbakır-Mardin karayolunda, çevik kuvvet polislerine yönelik bombalı saldırı olayı ile ilgili sosyal medya platformlarında provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisi tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla, Diyarbakır - Mardin karayolunda, çevik kuvvet polislerine yönelik bombalı saldırı olayı ile ilgili sosyal medya platformlarında provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisinin tespit edildiği açıklandı.

Etiketler : Emniyet Genel Müdürlüğü
Vefat etti

Vefat etti
Kırmızılı Hande

Kırmızılı Hande
Aşk-ı Memnu buluşması

Aşk-ı Memnu buluşması
"Benden daha çok esprililer"

"Benden daha çok esprililer"
Cüzdanını bulana spagetti yapacak

Cüzdanını bulana spagetti yapacak
‘Çakkıdı'ya yeni yorum

‘Çakkıdı'ya yeni yorum
Sizinle Yükseldim

Sizinle Yükseldim
‘Hadise'li barışma

‘Hadise'li barışma
Türkiye'nin dünyadaki en meşhur 30 ismi açıklandı

Türkiye'nin dünyadaki en meşhur 30 ismi açıklandı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX