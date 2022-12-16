Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili provokatif paylaşım yapan 12 hesap tespit edildi

Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili provokatif paylaşım yapan 12 hesap tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla, Diyarbakır - Mardin karayolunda, çevik kuvvet polislerine yönelik bombalı saldırı olayı ile ilgili sosyal medya platformlarında provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisinin tespit edildiği açıklandı.