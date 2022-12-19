Diyarbakır'daki terör saldırısına ilişkin gözaltı sayısı 17'ye yükseldi
Kaynak: AA
Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen, 8'i polis memuru 9 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 17'ye yükseldi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 16 Aralık'ta çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen, 8'i polis memuru 9 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, saldırıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle 12 şüpheli daha güvenlik güçlerince yakalandı.
Gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Diyarbakır-Mardin kara yolu Yeşil Vadi Mahallesi Canlı Hayvan Borsası mevkisinde 16 Aralık'ta çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında yol kenarına park edilmiş araç patlatılmış, saldırıda 8'i polis memuru 9 kişi yaralanmıştı. Saldırıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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