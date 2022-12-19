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19 Aralık 2022 Pazartesi 12:11:00 - Güncelleme:19 Aralık 2022 Pazartesi 12:11:00

Diyarbakır'daki terör saldırısına ilişkin gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

Kaynak: AA

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Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen, 8'i polis memuru 9 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 17'ye yükseldi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 16 Aralık'ta çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen, 8'i polis memuru 9 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, saldırıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle 12 şüpheli daha güvenlik güçlerince yakalandı.

Gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Diyarbakır-Mardin kara yolu Yeşil Vadi Mahallesi Canlı Hayvan Borsası mevkisinde 16 Aralık'ta çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında yol kenarına park edilmiş araç patlatılmış, saldırıda 8'i polis memuru 9 kişi yaralanmıştı. Saldırıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Etiketler : diyarbakır terör saldırısı gözaltı
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